Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens Gamesa: désigné fournisseur privilégié par RWE information fournie par Cercle Finance • 12/01/2023 à 16:10









(CercleFinance.com) - RWE poursuit le déploiement de la plus grande centrale éolienne offshore du Danemark à ce jour en signant un accord de fournisseur privilégié avec Siemens Gamesa.



72 unités des éoliennes offshore phares SG 14-236 DD de Siemens Gamesa devraient être installées sur le projet Thor de 1 000 MW de RWE.

Toutes les livraisons sont soumises à la décision finale d'investissement de RWE.



RWE construira la centrale éolienne de Thor dans la mer du Nord danoise, à environ 22 kilomètres de Thorsminde sur la côte ouest du Jutland. L'installation des turbines en mer devrait commencer en 2026 pour une mise en service prévue au plus tard fin 2027.





Valeurs associées SIEM GAM REN EN Sibe -0.03%