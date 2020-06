Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens Gamesa : dans le vert après une analyse positive Cercle Finance • 30/06/2020 à 16:29









(CercleFinance.com) - Le titre est dans le vert cet après midi à la Bourse de Francfort profitant de l'analyse de Crédit Suisse. Le bureau d'analyses confirme son conseil à l'achat sur la valeur et relève son objectif de cours à 16,5 E (contre 14,5 E). Il estime que le potentiel offshore à long terme l'emporte sur les problèmes d'exécution à court terme. ' Nous réduisons notre prévision d'EBIT sur l'année 2020E de 402 ME (à - 37 ME) et notre prévision d'EBIT sur l'année 2021 de 182 ME (à 675 ME) ' indique Crédit Suisse. ' Nous prévoyons une croissance des livraisons de 2GW à 3GW au cours des 2 prochaines années, puis à 4,0 GW d'ici 2025E. Nous prévoyons que l'activité offshore passera de 27% à 39% des revenus au cours des cinq prochaines années ' rajoute le bureau d'analyses.

Valeurs associées SIEM GAM REN EN Sibe +0.26%