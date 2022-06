Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens Gamesa: dans le rouge, un broker abaisse son conseil information fournie par Cercle Finance • 10/06/2022 à 17:21









(CercleFinance.com) - Le titre termine la journée dans le rouge après l'analyse de Credit Suisse. Le bureau d'études dégrade son opinion sur Siemens Gamesa de 'surperformance' à 'neutre' avec un objectif de cours abaissé de 22 à 18,05 euros, l'alignant ainsi sur le prix d'offre publique d'achat volontaire proposé par sa maison-mère Siemens Energy le 21 mai.



'Nous comprenons de Siemens Energy que 75% est requis pour un retrait de la cote (soit 7% sur les 32,9% du capital détenus par des actionnaires minoritaires)', affirme le broker, pour qui 'l'offre est susceptible d'avancer, étant donné le bas montant d'acceptation requis'.





Valeurs associées SIEM GAM REN EN Sibe -0.47%