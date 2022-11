Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens Gamesa: contrat sur un parc éolien de 70 MW en Suède information fournie par Cercle Finance • 14/11/2022 à 12:21









(CercleFinance.com) - Siemens Gamesa annonce s'être à nouveau associé au principal développeur suédois OX2 pour un projet éolien en Suède.



Situé dans la municipalité de Ljusdal, ce projet de 70 MW prévoit l'installation de 11 éoliennes SG 6.6-170, utilisant une hauteur de moyeu de 115 mètres pour tirer le meilleur parti des vitesses de vent dans la région.



Le contrat est assorti d'un contrat de service portant sur la maintenance du parc pendant 35 ans.



Le projet devrait être mis en service fin 2024. Une fois installées, les éoliennes fourniront suffisamment d'électricité pour alimenter plus de 60 000 foyers, précise Siemens Gamesa.





Valeurs associées SIEM GAM REN EN Sibe +0.03%