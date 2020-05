Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens Gamesa : contrat pour un projet en Virginie Cercle Finance • 26/05/2020 à 15:50









(CercleFinance.com) - Siemens Gamesa Renewable Energy annonce qu'il fournira sous conditions les éoliennes offshore SG 14-222 Direct Drive au projet commercial de 2.640 MW de Dominion Energy Coastal Virginia Offshore Wind (CVOW), dans l'Etat américain de Virginie. Toutes les installations de turbines devraient être terminées d'ici 2026. L'accord est soumis à certaines conditions, notamment la décision finale d'investissement de Dominion Energy, les autorisations gouvernementales et les autres approbations requises. Une fois en ligne, le projet devrait fournir suffisamment d'énergie propre pour alimenter 650.000 foyers à puissance nominale, évitant ainsi 3,7 millions de tonnes d'émissions de CO2 par an par rapport à la production d'électricité à partir de combustibles fossiles.

