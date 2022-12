Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens Gamesa: contrat de maintenance de 15 ans en Ecosse information fournie par Cercle Finance • 09/12/2022 à 15:33









(CercleFinance.com) - Siemens Gamesa annonce avoir été choisi par Clyde Wind Farm (Scotland) Ltd afin d'assurer l'entretien intégral et la maintenance du parc éolien de Clyde Extension (172,8 MW) pendant 15 années supplémentaires.



Les équipes de Siemens Gamesa entretiendront ainsi les 54 éoliennes de 3,2 MW située dans le South Lanarkshire (Écosse) jusqu'en 2037.



Siemens Gamesa rappelle que Clyde Wind Farm est le fruit d'un partenariat entre SSE Renewables (50,1%), Greencoat UK Wind Holdco Limited (28,2%) et GLIL Corporate Holdings Ltd (21,7%).







