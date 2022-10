Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens Gamesa: contrat de 16 éoliennes en Finlande information fournie par Cercle Finance • 20/10/2022 à 12:10









(CercleFinance.com) - Siemens Gamesa a été choisi par le développeur de projets international Energiequelle afin de fournir des éoliennes au parc éolien de Mikonkeidas, en Finlande.



Situées dans la municipalité de Kristiinankaupunki, les 16 éoliennes SG 6.6-170 qui composeront le projet de 105 MW seront installées sur des tours de 145 mètres pour tirer le meilleur parti des conditions de vent dans la région.



L'installation du parc éolien devrait être réalisée au premier semestre 2024.



Les entreprises ont également signé un contrat de service long de 35 ans couvrant la maintenance des éoliennes sur cette période.





