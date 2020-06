Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens Gamesa : commande pour le parc offshore Sofia Cercle Finance • 22/06/2020 à 14:55









(CercleFinance.com) - Siemens Gamesa Renewable Energy indique avoir reçu une commande conditionnelle de 100 unités de sa nouvelle éolienne offshore SG 14-222 DD pour le parc éolien offshore Sofia de 1,4 GW d'Innogy au Royaume-Uni, avec un contrat de service et de maintenance complet. Ces 100 éoliennes devraient être installées à partir de 2024 sur ce projet, situé à 195 km au large de la côte nord-est du Royaume-Uni, dans la zone peu profonde du centre de la mer du Nord, connue sous le nom de Dogger Bank. Le projet aura la capacité de produire suffisamment d'électricité pour alimenter plus de 1,2 million de foyers britanniques une fois terminé. La décision finale d'investissement devrait être prise au cours du premier trimestre 2021.

