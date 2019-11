Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens Gamesa : commande d'éoliennes pour un parc en Ecosse Cercle Finance • 28/11/2019 à 11:20









(CercleFinance.com) - Siemens Gamesa Renewable Energy annonce la commande ferme pour la fourniture d'éoliennes pour le projet offshore de 448 MW Neart na Gaoithe (NnG), en cours de développement par la société EDF Renouvelables en Ecosse. Il installera 54 de turbines offshore SG 8.0-167 DD, d'un diamètre de rotor de 167 mètres et d'une hauteur de 208 mètres, portant le nombre de turbines offshore DD vendues dans le monde bien au-delà de 2000. Le parc éolien offshore devrait être opérationnel d'ici 2023. Situé à 20 km de la côte est de l'Ecosse, à proximité du port de Dundee, le projet éolien Neart na Gaoithe poursuit un partenariat avec EDF Renouvelables qui a débuté avec le développement du premier tour du parc éolien Teesside en 2011.

Valeurs associées SIEM GAM REN EN Sibe +1.56%