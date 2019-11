Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens Gamesa : commande auprès de Vattenfall aux Pays-Bas Cercle Finance • 27/11/2019 à 11:06









(CercleFinance.com) - Siemens Gamesa indique avoir remporté une commande auprès du groupe énergétique suédois Vattenfall pour environ 140 turbines éoliennes destinées à un parc en mer qui sera situé au large des côtes des Pays-Bas. L'équipementier pour énergies renouvelables précise que cette commande concerne sa version améliorée de sa turbine Direct Drive offshore SG DD-193, qui dispose désormais du potentiel pour atteindre une capacité de 11 MW.

Valeurs associées SIEM GAM REN EN Sibe +0.11%