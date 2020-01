Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens Gamesa : choisi pour un contrat éolien offshore US Cercle Finance • 07/01/2020 à 15:35









(CercleFinance.com) - Siemens Gamesa annonce avoir été choisi par Dominion Energy, pour ce qui est le plus grand projet éolien offshore américain à ce jour, représentant à 2,64 GW. Le projet en question se situera au large des côtes de Virginie. L'accord comprend des prestations d'entretien et divers services. Les installations devraient être terminées d'ici la fin de 2026.

Valeurs associées SIEM GAM REN EN Sibe -2.42%