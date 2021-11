Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens Gamesa : choisi par Vattenfall pour 2 projets éoliens information fournie par Cercle Finance • 08/11/2021 à 10:53









(CercleFinance.com) - Siemens Gamesa annonce avoir été désigné fournisseur de Vattenfall pour deux projets éoliens offshore de 1,8 GW chacun, Norfolk Vanguard et Norfolk Boreas, au Royaume-Uni. L'accord comprend le déploiement potentiel des nouvelles éoliennes offshore SG 14-236 DD et un contrat de service pluriannuel. Cette éolienne est dotée d'un rotor de 236 mètres de diamètre, avec une surface balayée de 43 500 m², et peut atteindre une capacité de 15 MW. ' Avec cet accord de fournisseur préféré pour les projets de Norfolk, nous visons à ajouter 3,6 GW supplémentaires à notre portefeuille commun ', a déclaré Marc Becker, directeur général de la division Siemens Gamesa Offshore.

