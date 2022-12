Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens Gamesa: choisi par OX2 pour un projet en Finlande information fournie par Cercle Finance • 15/12/2022 à 11:31









(CercleFinance.com) - Siemens Gamesa fait savoir que la société OX2 a choisi son éolienne SG 6.6-170 pour Niinimäki, son prochain projet en Finlande.



Situé dans la municipalité de Pieksämäki, ce projet porte sur 22 turbines SG 6.6-170, parmi les plus puissantes du paysage éolien terrestre. 'Avec une hauteur de moyeu de 165 mètres, ces éoliennes tireront parti des fortes vitesses de vent rencontrées dans la région', indique Siemens Gamesa qui précise que lorsqu'elles seront opérationnelles, ces éoliennes fourniront suffisamment d'électricité verte pour alimenter environ 100 000 foyers.



Une fois l'installation terminée, prévue fin 2024, Siemens Gamesa assumera également les services de maintenance du projet sur une période de 35 ans, garantissant que les éoliennes fonctionnent à leur capacité maximale tout au long de leur durée de vie.





Valeurs associées SIEM GAM REN EN Sibe -0.28%