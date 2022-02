Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens Gamesa: choisi comme fournisseur par Equinor information fournie par Cercle Finance • 23/02/2022 à 11:24









(CercleFinance.com) - Equinor et son partenaire Polenergia annoncent avoir sélectionné Siemens Gamesa comme fournisseur privilégié de générateurs pour Bałtyk II et III en Pologne, soit deux parcs éoliens offshore en cours de développement qui disposeront d'une capacité installée totale de 1440 MW .



' En sélectionnant notre fournisseur de turbines, nous franchissons une nouvelle étape. Cela va nous permettre de disposer des meilleures technologies sur le marché polonais et d'accompagner le développement de l'industrie éolienne offshore ', explique en substance Michał Kołodziejczyk, directeur national d'Equinor en Pologne.



Dans le cadre de l'accord annoncé, Siemens Gamesa livrera son éolienne offshore SG 14-236 DD d'une puissance de 14 MW et pouvant atteindre 15 MW avec Power Boost.



La décision finale d'investissement pour les deux projets est attendue en 2024 et reste soumise à l'obtention des autorisations nécessaires. La première alimentation électrique du réseau est attendue à l'horizon 2027.





