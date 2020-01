Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens Gamesa : acquisition des actifs de Senvion finalisée Cercle Finance • 10/01/2020 à 08:00









(CercleFinance.com) - Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE) annonce ce vendredi avoir finalisé l'acquisition de certains actifs européens de Senvion Group moyennant 200 millions d'euros, une transaction annoncée le 21 octobre dernier. Cette opération va transformer sa position concurrentielle en Europe en ajoutant une flotte servie d'environ 9 GW et des activités dans 13 pays, accroissant la flotte servie totale à environ 69 GW dans le monde. Le fabricant d'éoliennes espagnol ajoute que la propriété intellectuelle acquise lui permettra de proposer des solutions de service concurrentielles pour d'autres activités d'équipements et d'augmenter ses offres multimarques.

