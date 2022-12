Siemens Gamesa: accord pour un projet de 52 MW en Espagne information fournie par Cercle Finance • 14/12/2022 à 12:11

(CercleFinance.com) - Siemens Gamesa annonce avoir renforcé sa relation avec le développeur d'énergie renouvelable Capital Energy suite à un nouvel accord pour l'installation d'un projet éolien de 52 MW dans la province d'Albacete, dans le sud-est de l'Espagne.



Le parc éolien sera équipé de 10 éoliennes SG 5.0-145, qui fonctionneront à une capacité nominale de 5,2 MW.



La centrale éolienne de La Herrada, la deuxième signée par Siemens Gamesa et Capital Energy, devrait être mise en service au premier semestre 2024. L'accord comprend également la maintenance des éoliennes pendant une période de 20 ans.



' Ce deuxième contrat avec Capital Energy renforce notre relation privilégiée avec l'un des acteurs les plus actifs et à la croissance la plus rapide de l'industrie éolienne en Espagne', a déclaré Paulo Soares, directeur général de Siemens Gamesa pour l'Europe du Sud, l'Afrique et les opérations latino-américaines.



L'énergie que produira cette centrale éolienne permettra d'éviter l'émission de 140 000 tonnes de CO2 par an, soit l'équivalent des émissions d'environ 80 000 véhicules. Pour réaliser ces économies de CO2, il faudrait planter 2,2 millions d'arbres. De plus, il fournira suffisamment d'électricité pour alimenter 41 000 foyers.