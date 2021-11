Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens Gamesa : accord de licence dans l'offshore chinois information fournie par Cercle Finance • 05/11/2021 à 12:21









(CercleFinance.com) - Siemens Gamesa Renewable Energy annonce avoir signé un protocole d'accord avec China Energy United Power Technology , franchissant 'une étape supplémentaire dans l'avancement de son modèle commercial de licence' sur le plus grand marché offshore du monde. En vertu de cet accord, Siemens Gamesa a l'intention de concéder sous licence sa technologie offshore de 11 MW Direct Drive à United Power. ' Alors que la Chine s'efforce d'atteindre ses objectifs climatiques ambitieux d'ici 2030 et 2060, United Power, avec le fort soutien de China Energy Investment Corporation, est bien placée pour saisir les formidables opportunités d'énergies renouvelables à exploiter davantage dans le pays ', a déclaré Zhang Guangjun, président de United Power. Siemens Gamesa souligne que la Chine est devenue le plus grand marché offshore du monde avec une capacité connectée de 10,42 GW depuis avril 2021, dont plus de 6GW ont été pris en charge par les technologies offshore de Siemens Gamesa.

Valeurs associées SIEM GAM REN EN Sibe -3.45%