Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens Gamesa : a amélioré ses conditions de financement Cercle Finance • 19/12/2019 à 16:41









(CercleFinance.com) - Siemens Gamesa annonce avoir renforcé sa structure de financement à long terme, en améliorant les conditions de sa principale facilité de financement en y intégrant des critères de durabilité. Le fabricant d'éoliennes a ainsi déclaré qu'il avait allongé la maturité de son crédit syndiqué de 2,5 milliards d'euros, convenu en 2018 avec diverses banques nationales et internationales, avec un prêt de 500 millions d'euros venant à échéance en 2022 et un crédit multidevises de 2 milliards d'euros, sous forme de crédit renouvelable, arrivant à échéance en 2024. Les fonds seront utilisés pour financer une activité récurrente, désormais assurée pour les cinq prochaines années, a précisé Siemens Gamesa.

Valeurs associées SIEM GAM REN EN Sibe +1.22%