Siemens Gamesa: 1ère turbine équipée de pales recyclables

(CercleFinance.com) - Siemens Gamesa annonce avoir livré sa première éolienne équipée de pales recyclables, une technologie baptisée 'RecyclableBlade'.



La première installation commerciale de cette technologie a été réalisée dans le cadre du projet éolien offshore Kaskasi de RWE en Allemagne.



'Entre son lancement en septembre 2021 et son installation sur le projet Kaskasi de RWE en juillet 2022, nous avons mis sur le marché la technologie Siemens Gamesa RecyclableBlade en seulement 10 mois', souligne Marc Becker, directeur général de l'unité commerciale offshore de Siemens Gamesa.



Selon lui, cette technologie s'inscrit dans le cadre de l'urgence climatique et contribue à la création d'une économie circulaire vertueuse.



Les pales recyclables mises au point par Siemens Gamesa sont constituées de divers matériaux qui pourront par la suite être entièrement récupérés dès lors que les pales auront atteint leur durée de vie limite.







