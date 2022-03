Siemens: fournit son logiciel de gestion réseau en Roumanie information fournie par Cercle Finance • 28/03/2022 à 16:18

(CercleFinance.com) - Siemens Smart Infrastructure annonce avoir été choisi par l'opérateur de réseau de distribution Distributie Energie Oltenian (DEO) en Roumanie pour lui fournir ADMS son logiciel avancé de gestion réseau destiné au centre de contrôle de Craiova, à 200 km à l'ouest de Bucarest.



L'ADMS devrait être opérationnel d'ici la fin de 2023 et permettra au gestionnaire du réseau de distribution d'exploiter un réseau plus intelligent.



DEO pourra ainsi contrôler et surveiller tous les niveaux de tension de son réseau de distribution pour une meilleure planification et une meilleure intégration des énergies renouvelables.



En 2020 en Roumanie, 12,4% de la production électrique du pays provenait de l'éolien, 3,4% des panneaux solaires photovoltaïques et 27,6% de l'hydraulique. Au total, la production d'énergies renouvelables (éolien, photovoltaïque et biomasse) s'élevait à 16 % et devrait passer à 35 % d'ici 2030.