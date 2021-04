Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens : fournit des recharges électriques en Rep. Tchèque Cercle Finance • 15/04/2021 à 10:41









(CercleFinance.com) - Siemens Smart Infrastructure va fournir une infrastructure de recharge destinée à alimenter 24 nouveaux bus électriques Solaris de Dopravní podnik Ostrava (Ostrava Transit Authority), en République Tchèque. La société va ainsi livrer quatre bornes de recharge Sicharge UC, des chargeurs haute puissance fournissant jusqu'à 400 kW chacun. En outre, Siemens fournira 28 chargeurs mobiles, une infrastructure électrique ainsi qu'un logiciel permettant d'adapter automatiquement les processus de charge aux horaires des bus et optimiser la consommation d'énergie. Les opérations devraient commencer à la mi-2022, annonce Siemens.

