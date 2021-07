Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens : fournit des bornes de recharge à Bernmobil Cercle Finance • 12/07/2021 à 12:37









(CercleFinance.com) - Siemens a annoncé aujourd'hui avoir remporté un contrat auprès de Bernmobil, société de transport public de la capitale suisse, afin de fournir une infrastructure de recharge dans le cadre de l'exploitation de 14 nouveaux bus électriques à compter du début 2023. Le projet concerne l'installation de trois bornes de recharge rapide (Siemens Sicharge UC 600) dans les terminaux des gares de Elfenau, Blinzern et Bremgarten. Sept bornes de recharge UC 200, avec trois distributeurs chacune, seront aussi déployées au sein du dépôt de bus d'Eigerplatz, ce qui permettra d'équiper 21 places de parking d'un dispositif de recharge. Bernmobil vise à atteindre la neutralité carbone d'ici 2035, avec des véhicules 100% électriques.

Valeurs associées SIEMENS XETRA -0.94%