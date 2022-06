Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens: finalise la vente de Yunex Traffix pour 950 ME information fournie par Cercle Finance • 30/06/2022 à 17:32









(CercleFinance.com) - Siemens Mobility annonce avoir finalisé avec succès la vente de Yunex Traffic à Atlantia pour 950 millions d'euros.



'La vente de Yunex Traffic est une étape importante qui offre non seulement une meilleure opportunité de croissance à Yunex Traffic, mais affine également notre stratégie en tant que société de technologie dans le transport ferroviaire ', a déclaré Karl Blaim, directeur général et directeur financier chez Siemens Mobilité.



La société Siemens Mobility précise qu'elle continuera à se concentrer sur l'avenir du transport ferroviaire à travers ses coeurs de métiers que sont le matériel roulant, l'automatisation et l'électrification ferroviaire, mais aussi les services, les systèmes clés en main et autres plates-formes logicielles.





Valeurs associées SIEMENS XETRA -4.25%