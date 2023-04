Siemens: extension du site de Munich-Allach information fournie par Cercle Finance • 03/04/2023 à 12:42

(CercleFinance.com) - Siemens Mobility annonce agrandis son usine de fabrication et de services à Munich-Allach afin de répondre à la demande croissante de locomotives et de services.



L'usine sera agrandie à 80 000 m2 au lieu de 50 000 m2 actuels afin de fournir des capacités supplémentaires pour traiter de nouvelles commandes, optimiser les flux de production et de logistique au sein de l'usine et ajouter plus d'espace de bureau.



'Les capacités ajoutées nous permettront d'augmenter la production et de répondre à la demande croissante du marché en Europe. Nous pourrons désormais construire plus de 300 locomotives par an à Allach et créer de nouveaux emplois hautement qualifiés dans l'usine', a déclaré Albrecht Neumann, DG de Rolling Stock chez Siemens Mobility.