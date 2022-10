Siemens et Eplan concluent un partenariat stratégique dans l'industrie et les infrastructures

(AOF) - Siemens Smart Infrastructure et Eplan ont annoncé ce jour la signature d'un partenariat stratégique visant à renforcer la collaboration dans le domaine des solutions logicielles pour les segments de l'industrie et des infrastructures. Dans le cadre de cet accord, la BU Electrical Products de Siemens rejoindra le réseau de partenaires Eplan en tant que partenaire stratégique. L'objectif est de coordonner les produits des deux entreprises de manière plus ciblée afin d'offrir des solutions optimisées aux fabricants d'appareillages de commutation et aux planificateurs électriques.

Sebastian Seitz, PDG d'Eplan, et Andreas Matthé, PDG de Electrical Products chez Siemens Smart Infrastructure, ont signé l'accord à cet effet le 26 septembre 2022. "L'objectif global de notre collaboration est de créer une structure plug-and-play pour les planificateurs électriques. Nous voulons ouvrir nos outils de manière bidirectionnelle pour les deux parties et ainsi simplifier et accélérer les flux de travail", a déclaré Andreas Matthé.

Sebastian Seitz, d'Eplan, a également souligné les avantages pour les clients communs : " Dans la construction d'appareillages de commutation, nous pouvons utiliser Eplan Pro Panel pour optimiser les processus et les automatiser davantage. En outre, nous allons nous attaquer plus spécifiquement au domaine en pleine expansion de la distribution d'énergie et collaborer avec Siemens pour créer des solutions de bout en bout pour des flux de travail intégratifs et plus efficaces."

Dans le segment de marché de l'industrie, Siemens et Eplan vont intensifier la coopération qui les lie depuis de nombreuses années, par exemple pour fournir des données Eplan sur tous les produits Siemens configurés. Pour le marché des infrastructures, Eplan et Siemens ont décidé d'optimiser et d'automatiser conjointement les processus clients, par exemple dans l'environnement Sivacon et Alpha (systèmes de distribution d'électricité) en intégrant Simaris (outils de planification) et la plateforme Eplan.

AOF - EN SAVOIR PLUS

De belles perspectives avec l'hydrogène vert pour la filière électrique

Le plan hydrogène français de 7 milliards d'euros, qui a été porté à 9 milliards, vise à développer une filière industrielle de la production d'hydrogène bas carbone. Le Gimélec, le groupement des entreprises de la filière électronumérique en France, a identifié de fortes retombées pour les fabricants de matériel électrique. Pour ses membres, les retombées économiques sont chiffrées à 10 milliards d'euros d'ici à 2030, puis de 20 milliards supplémentaires pour la période 2030 à 2040, principalement pour la filière des fabricants de matériels électronumériques (des transformateurs aux systèmes de contrôle commande). Cela va engendrer des recrutements massifs, en particulier dans les territoires où se concentreront les efforts de développement de l'hydrogène, en Méditerranée et dans la Vallée de la Seine.