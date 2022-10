Siemens: équipera un métro sans conducteur à Taiwan information fournie par Cercle Finance • 07/10/2022 à 15:35

(CercleFinance.com) - Siemens annonce que Siemens Mobility et les partenaires du consortium ST Engineering et Stadler ont obtenu un contrat pour la fourniture de la ligne jaune du métro de Kaohsiung, à Taiwan.



Siemens Mobility fournira sa technologie de signalisation CBTC et la fonctionnalité GoA4 qui permettra l'exploitation entièrement automatisée des trains (ATO). Ils seront mis en oeuvre sur un parcours de 22,8 km, dans 23 stations et sur 25 trains, indique le communiqué de Siemens.



En outre, Siemens Mobility fournira son système de communication radio Airlink qui facilitera la communication des équipements de signalisation en bordure de voie et à bord.



'Nos solutions de signalisation permettront à cette ligne de fonctionner avec un niveau accru de ponctualité, de disponibilité et d'expérience pour les passagers', a déclaré Andre Rodenbeck, directeur général de Rail Infrastructure chez Siemens Mobility.



Avec une population d'environ 2,72 millions d'habitants, Kaohsiung est la troisième région la plus peuplée de Taïwan.



Une fois achevée et mise en service en janvier 2034, la Yellow Line desservira six districts, universités et écoles essentiels, représentant près de 40% de la population..