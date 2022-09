Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens:équipe un parc éolien offshore sur la côte allemande information fournie par Cercle Finance • 27/09/2022 à 10:59









(CercleFinance.com) - Siemens Energy fournit pour la première fois à un parc éolien offshore son système de contrôle-commande établi dans des centrales électriques conventionnelles.



Le système sera le 'cerveau' du parc éolien EnBW He Dreiht de 900 mégawatts, en cours de construction au nord-ouest de la côte allemande de la mer du Nord.



Siemens Energy fournit également le réseau informatique central, y compris les solutions de cybersécurité, et a conclu un contrat de service à long terme avec EnBW.



' Les parcs éoliens offshore sont un élément essentiel du mix énergétique climatiquement neutre de l'avenir. Nous sommes heureux d'y contribuer avec notre technologie éprouvée ', commente Tim Holt, membre du directoire de Siemens Energy.



' Le développement des énergies renouvelables contribue à ce que la moitié au moins de notre portefeuille de production soit issue d'énergies renouvelables d'ici fin 2025 ', déclare Hartwig Schnöckel, chef de projet éolien offshore chez EnBW.



Le parc éolien offshore devrait être mis en service en 2025.





