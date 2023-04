Siemens: équipe un nouveau centre de recherche d'ETH Zurich information fournie par Cercle Finance • 25/04/2023 à 12:02

(CercleFinance.com) - Siemens annonce avoir équipé le nouveau centre de recherche de technologies de construction numérique de pointe de l'ETH Zurich, l'une des universités les plus renommées au monde.



Baptisé le 'Zero Carbon Building Systems (ZCBS) Lab', ce centre permettra de développer la recherche sur le comportement des composants et des systèmes de construction dans différentes zones climatiques.



Le nouveau bâtiment, situé sur le campus universitaire de Zurich, comprend deux étages avec différentes cellules d'essai, chambres climatiques et salles d'expérimentation.



La conception de la solution Siemens permet d'adapter rapidement et de manière flexible les exigences climatiques et techniques du bâtiment aux différents projets de recherche et aux paramètres de test souhaités, indique Siemens.