Siemens: équipe la ligne 8 du métro berlinois information fournie par Cercle Finance • 14/10/2022 à 15:44

(CercleFinance.com) - Siemens annonce que la Deutsche Bahn (DB), l'entreprise ferroviaire publique allemande, convertit entièrement la ligne S8 du métro berlinois à la toute dernière génération de trains Siemens.



À partir d'aujourd'hui, quelque 60 000 passagers empruntant la ligne S8 bénéficieront également d'une meilleure information, de davantage de caméras de sécurité et d'un espace supplémentaire pour les personnes en fauteuil roulant, les poussettes et les vélos.



Au lieu de fonctionner avec quatre voitures, les nouveaux trains en ont six. En outre, la ligne S8 a été prolongée de Birkenwerder à Wildau via Zeuthen aux heures de pointe.



Ces trains modernes à l'avant plat caractéristique fonctionnent déjà de manière fiable sur trois des lignes de S-Bahn de Berlin, assure Siemens.



'Les trains fabriqués par Siemens et Stadler, sont d'une fiabilité impressionnante, mais aussi dotés d'une technologie d'entraînement ultramoderne et économe en énergie', a déclaré Albrecht Neumann, directeur Rolling Stock chez Siemens Mobility.



À ce jour, neuf nouveaux trains sont en service sur la ligne S8, longue de 59 km. Au total, 172 voitures de la nouvelle série sont actuellement en service quotidien.