Siemens Energy vise une hausse des marges en 2027, avec la demande en équipements de réseau

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BERLIN, 11 novembre (Reuters) - Siemens Energy prévoit de multiplier par ‌plus de trois son dividende et table sur des marges bénéficiaires plus élevées en 2027, ​a annoncé la société mercredi, alors que l'expansion des centres de données aux États-Unis continue d'alimenter la demande pour ses turbines à gaz et ses équipements de réseau.

Le fournisseur d'équipements et de ​composants pour le secteur de l'énergie a également déclaré avoir atteint un objectif de rentabilité très suivi au sein de sa ​division éolienne, Siemens Gamesa, marquant ainsi une étape ⁠importante après des années de pertes et de restructuration.

Issue de la scission de Siemens ‌en 2020, Siemens Energy a bénéficié de la hausse de la demande en électricité à l’échelle mondiale, récemment alimentée par l’expansion des technologies d’Intelligence artificielle (IA) ​et des centres de données associés, ‌qui nécessitent leur propre alimentation électrique.

"La demande mondiale en électricité devrait ⁠continuer de croître, portée par l’électrification des transports, du chauffage, de la climatisation et de l’industrie, ainsi que par l’émergence de nouveaux grands consommateurs, tels que les centres de données", a ⁠déclaré l’entreprise dans un ‌communiqué.

"Le déploiement de centres de données, nécessaire au développement de l’intelligence artificielle, devrait ⁠entraîner de nouveaux investissements dans les capacités de production d’électricité et les infrastructures de réseau, ‌notamment en Amérique du Nord", a-t-elle ajouté.

En conséquence, la société – qui a annoncé ⁠mardi soir un nouveau programme de rachat d’actions de 9 milliards ⁠d’euros – a vu son carnet ‌de commandes atteindre 164 milliards d’euros, un nouveau record et la plus forte croissance en ​glissement annuel depuis son introduction en Bourse.

Les commentaires ‌du groupe interviennent dans un contexte de repli généralisé des valeurs liées à l'IA, suscité par la crainte d'une réglementation ​plus stricte à la suite du succès retentissant du Parti démocrate lors des élections de mi-mandat aux États-Unis — le plus grand marché mondial pour les centres de données.

Siemens Energy ⁠prévoit que sa marge bénéficiaire atteindra 14% à 16% en 2027, contre 12,4% en 2026, alors qu'un consensus réalisé pour le compte de l'entreprise tablait sur 14,7%. Le groupe a proposé un dividende de 2,30 euros par action au titre de l'exercice 2026, en hausse par rapport aux 0,70 euro par action versés l'an dernier.

(Rédigé par Christoph Steitz à Berlin; version française Rihab ​Latrache, édité par Augustin Turpin)