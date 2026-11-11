Siemens Energy vise une hausse des marges en 2027, avec la demande en équipements de réseau

Siemens Energy ENR1n.DE prévoit de multiplier par plus de trois son dividende et table sur des marges bénéficiaires plus élevées en 2027, a annoncé la société mercredi, alors que l'expansion des centres de données aux États-Unis continue d'alimenter la demande pour ses turbines à gaz et ses équipements de réseau.

Le fournisseur d'équipements et de composants pour le secteur de l'énergie a également déclaré avoir atteint un objectif de rentabilité très suivi au sein de sa division éolienne, Siemens Gamesa, marquant ainsi une étape importante après des années de pertes et de restructuration.

Issue de la scission de Siemens en 2020, Siemens Energy a bénéficié de la hausse de la demande en électricité à l’échelle mondiale, récemment alimentée par l’expansion des technologies d’Intelligence artificielle (IA) et des centres de données associés, qui nécessitent leur propre alimentation électrique.

"La demande mondiale en électricité devrait continuer de croître, portée par l’électrification des transports, du chauffage, de la climatisation et de l’industrie, ainsi que par l’émergence de nouveaux grands consommateurs, tels que les centres de données", a déclaré l’entreprise dans un communiqué.

"Le déploiement de centres de données, nécessaire au développement de l’intelligence artificielle, devrait entraîner de nouveaux investissements dans les capacités de production d’électricité et les infrastructures de réseau, notamment en Amérique du Nord", a-t-elle ajouté.

En conséquence, la société – qui a annoncé mardi soir un nouveau programme de rachat d’actions de 9 milliards d’euros – a vu son carnet de commandes atteindre 164 milliards d’euros, un nouveau record et la plus forte croissance en glissement annuel depuis son introduction en Bourse.

L es commentaires du groupe interviennent dans un contexte de repli généralisé des valeurs liées à l'IA, suscité par la crainte d'une réglementation plus stricte à la suite du succès retentissant du Parti démocrate lors des élections de mi-mandat aux États-Unis — le plus grand marché mondial pour les centres de données.

Siemens Energy prévoit que sa marge bénéficiaire atteindra 14% à 16% en 2027, contre 12,4% en 2026, alors qu'un consensus réalisé pour le compte de l'entreprise tablait sur 14,7%. Le groupe a proposé un dividende de 2,30 euros par action au titre de l'exercice 2026, en hausse par rapport aux 0,70 euro par action versés l'an dernier.

(Rédigé par Christoph Steitz à Berlin; version française Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)