Siemens Energy: va investir 150 M$ dans une usine US

(CercleFinance.com) - Siemens Energy va investir 150 millions de dollars pour développer ses opérations à Charlotte, en Caroline du Nord aux Etats Unis. Cet investissement permet de répond à la pénurie américaine

De transformateurs de puissance.



Aujourd'hui, seulement 20 % de la demande américaine de gros transformateurs de puissance est satisfaite par l'approvisionnement national avec des délais de livraison pouvant aller jusqu'à cinq ans.



Les transformateurs de puissance sont des composants essentiels dans toute expansion du réseau. Ils permettent un transport fiable de l'électricité sur de longues distances et contribuent à stabiliser le transport électrique entre les régions.



Tim Holt, membre du conseil d'administration de Siemens Energy, a déclaré : ' La transition énergétique aux États-Unis bat son plein, avec 3,9 milliards de dollars promis pour étendre et moderniser le réseau américain au cours des deux prochaines années. Cependant, les projets d'énergies renouvelables et l'expansion du réseau ne peuvent se réaliser qu'avec la disponibilité de transformateurs. Nous voyons le potentiel à long terme d'accroître notre présence aux États-Unis, en nous appuyant sur notre présence de longue date en Caroline du Nord. '





