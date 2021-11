Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens Energy : va équiper deux navires de la NOAA information fournie par Cercle Finance • 22/11/2021 à 14:48









(CercleFinance.com) - Siemens Energy va aider le gouvernement américain à réduire les émissions des nouveaux navires de la National Oceanographic and Atmospheric Administration (NOAA). Thoma-Sea Marine Constructors a attribué à Siemens Energy un contrat pour la fourniture de systèmes d'alimentation, de propulsion et de contrôle ainsi que la technologie de stockage de batteries de Siemens Energy pour deux navires de recherche. Les nouveaux navires, nommés Oceanographer and Discoverer, sont en cours d'acquisition par la National Oceanographic and Atmospheric Administration (NOAA). Ils soutiendront diverses missions, notamment la recherche et l'exploration océanographiques générales, les études sur le climat et les écosystèmes océaniques, ainsi que les relevés océaniques mondiaux et la collecte de données.

