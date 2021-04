Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens Energy : va déployer sa technologie en Côte d'Ivoire Cercle Finance • 28/04/2021 à 14:21









(CercleFinance.com) - Siemens Energy annonce aujourd'hui avoir signé un accord avec le sous-traitant espagnol TSK afin de déployer sa technologie et ses services énergétiques au sein de la future centrale électrique d'Atinkou qui sera construite à Jacqueville, en Côte d'Ivoire. Propriété d'Atinkou S.A., une filiale d'Eranove, la centrale aura une puissance installée de 390 MW en cycle combiné et introduit la première turbine à gaz de classe F en Afrique subsaharienne. La mise en service de l'usine est prévue à la fin de 2022. Siemens Energy fournira notamment une turbine à gaz et une turbine à vapeur, chacune avec un générateur, un condenseur et un système de contrôle . En outre, un accord de service à long terme (LTSA) complet de 12 ans a été signé entre Atinkou S.A. et Siemens Energy.

Valeurs associées SIEMENS XETRA -0.62%