Siemens Energy : une offre pour des systèmes à hydrogène

(CercleFinance.com) - Siemens Energy et Siemens Mobility ont signé un protocole d'accord (MoU) pour proposer conjointement des systèmes à hydrogène pour les véhicules ferroviaires. ' L'objectif est de développer des solutions globales d'hydrogène pour le transport ferroviaire et de les proposer conjointement aux clients afin de promouvoir l'économie de l'hydrogène en Allemagne et en Europe et de promouvoir la décarbonation dans le secteur de la mobilité ' indique le groupe. ' En collaboration avec Siemens Mobility, nous voulons promouvoir le couplage sectoriel en développant, entre autres, une solution de ravitaillement rapide des trains à hydrogène ' a déclaré Armin Schnettler, EVP New Energy Business chez Siemens Energy.

Valeurs associées SIEMENS ENERGY XETRA -1.07%