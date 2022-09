Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens Energy: une centrale électrique en Italie information fournie par Cercle Finance • 05/09/2022 à 12:56









(CercleFinance.com) - Siemens Energy va construire, clé en main, une centrale électrique à cycle combiné à Ostiglia, en Lombardie.



La centrale contribuera à la réduction des émissions de CO2 en Italie, grâce à son haut rendement et à ses faibles émissions de CO2 par rapport aux centrales à charbon ou aux anciennes centrales à gaz.



Elle sera également capable d'équilibrer l'alimentation fluctuante du réseau par des énergies renouvelables telles que les centrales éoliennes et solaires.



Le projet est réalisé par un consortium composé des sociétés italiennes d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction. La compagnie d'électricité EP Produzione S.p.A. est propriétaire et exploitante de la centrale.



La centrale utilisera la technologie de turbine à gaz de classe HL de Siemens Energy. La puissance électrique installée sera de 880 mégawatts. L'achèvement des travaux est prévu pour le printemps 2025.



' Notre technologie de turbine à gaz apportera une contribution très décisive à la réussite de la transition énergétique en Italie et dans le monde entier ', estime Karim Amin, membre du comité exécutif de Siemens Energy.



' Cette nouvelle unité est un projet de pointe, qui offre une perspective d'avenir positive au site industriel d'Ostiglia ', commente Luca Alippi, PDG d'EP Produzione.





