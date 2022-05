Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens Energy: un retrait de la cote pour Siemens Gamesa? information fournie par Cercle Finance • 18/05/2022 à 14:41









(CercleFinance.com) - Siemens Energy a confirmé mercredi qu'il réfléchissait à un retrait de la cote de sa filiale éolienne Siemens Gamesa Renewable Energy, dont les difficultés plombent ses comptes depuis plusieurs trimestres.



Le groupe allemand - qui réagit à des informations parues dans la presse - reconnaît qu'il envisage de lancer une offre de rachat portant sur l'ensemble du capital de Siemens Gamesa, avec l'objectif de retirer l'entité de la cote.



Dans un bref communiqué, Siemens Energy précise qu'aucune décision n'a été prise pour le moment et qu'il n'existe aucune certitude quant à la formalisation d'une offre.



Suite à ces déclarations, l'action Siemens Gamesa cotée à la Bourse de Madrid s'envolait de plus de 13% mercredi après-midi. Le titre accuse encore un repli de 23% depuis le début de l'année.



Confronté à une flambée de ses coûts et à des difficultés dans la réalisation de certains projets, Siemens Gamesa a enchaîné les avertissements sur résultats depuis un an, ce qui a pénalisé les performances financières de sa maison-mère, Siemens Energy.



Les analystes estiment que la prochaine réunion d'investisseurs de Siemens Energy, prévue le 24 mai, pourrait être l'occasion d'aborder la question d'un éventuelle opération de rachat.



En attendant, l'action Siemens Energy progressait de 1,7% mercredi à la Bourse de Francfort.





