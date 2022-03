Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens Energy: un électrolyseur pour un projet au Danemark information fournie par Cercle Finance • 02/03/2022 à 11:11









(CercleFinance.com) - Siemens Energy a annoncé mercredi avoir été choisi pour fournir un électrolyseur de 50 mégawatts (MW) devant être connecté à une unité de production d'e-méthanol au Danemark.



L'objectif de l'installation consiste à générer de l'hydrogène pour un projet visant la fabrication d'e-carburant en quantités industrielles à partir d'électricité issue de sources décarbonées.



Cet e-méthanol, produit par le groupe danois European Energy, est destiné au premier navire neutre en carbone de Maersk, le géant du transport de conteneurs.



Le projet, basé à Kasso, dans le sud du Danemark et non loin de la frontière allemande, doit produire son premier carburant vert dans le courant du second semestre 2023.





