Siemens Energy: trimestriels 'supérieurs aux attentes'

(CercleFinance.com) - Siemens Energy revendique, à titre préliminaire, des résultats 'supérieurs aux attentes du marché' pour son premier trimestre 2023-24, avec notamment un profit avant éléments exceptionnels de 208 millions d'euros, contre une perte de 282 millions un an auparavant.



Ce profit représente une marge de 2,7% pour un chiffre d'affaires de 7,65 milliards d'euros, en croissance de 12,6% en données comparables. A près de 15,4 milliards, ses prises de commandes ont quant à elles grimpé de 23,9% sur une base comparable.



'Continuant d'observer un environnement de marché positif', le groupe industriel allemand confirme ses objectifs annuels d'une marge avant éléments exceptionnels entre -2 et +1%, ainsi que d'une croissance des revenus en données comparables entre +3 et +7%.





