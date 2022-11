Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens Energy: titre en recul, l'avis d'un analyste information fournie par Cercle Finance • 17/11/2022 à 16:39









(CercleFinance.com) - Siemens Energy cède près de 2% à Francfort alors que ce matin, Oddo a annoncé maintenir sa note 'neutre' sur le titre, avec un objectif de cours révisé à la baisse, de 17,9 à 15,9 euros.



Si le bureau d'analyses estime que les résultats du T4 sont 'solides' avec notamment des commandes et un FCF 'qui impressionnent', le dossier SGRE (Siemens Gamesa Renewable Energy) reste au centre de l'attention, alors que l'offre de rachat par Siemens Energy des minoritaires de SGRE (32.9%) s'achèvera le 13 décembre (offre à 18.05 E par titre).



Oddo souligne que la performance opérationnelle de Siemens Energy va rester négativement impactée par SGRE avec une visibilité réduite quant à l'ampleur des pertes à attendre (Oddo table sur une perte de 200 à 800 ME environ)



Dans ce contexte, l'analyste indique réviser significativement en baisse ses prévisions (-26% sur les BPA 2023 et 2024).



'Les investisseurs doivent toujours arbitrer entre les perspectives de long terme, qui sont attractives, avec un marché de l'énergie voué à croître de façon significative et un redressement des marges, et les perspectives de court terme, qui sont très incertaines sur SGRE', conclut le broker.





