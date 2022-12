Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens Energy: succès de l'OPA sur SGRE information fournie par Cercle Finance • 19/12/2022 à 15:20









(CercleFinance.com) - Siemens Energy annonce le succès de son offre publique d'achat sur les actions Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE) en circulation, avec un taux d'acceptation de 77,88%, soit 174.686.626 titres apportés au prix d'offre unitaire de 18,05 euros.



Au résultat de cette opération, le constructeur allemand de centrales électriques détiendra 92,72% du capital de sa filiale spécialisée dans la fabrication de turbines éoliennes, qu'il prévoit donc de retirer de la Bourse de Madrid après le règlement de l'OPA.



'Cette étape va permettre de simplifier les processus et de se concentrer pleinement sur le redressement opérationnel de Siemens Gamesa', explique le groupe, précisant qu'une AGE de SGRE doit se tenir dans les premiers mois de 2023 en vue du retrait de la cote.





