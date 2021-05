Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens Energy : signe un partenariat avec IRENA Cercle Finance • 25/05/2021 à 14:57









(CercleFinance.com) - Siemens Energy annonce avoir signé un accord de partenariat avec l'Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA) visant à faire progresser la transition énergétique mondiale basée sur les énergies renouvelables. Dans le cadre de cet accord, les organisations coopéreront, faciliteront et renforceront la collaboration dans des domaines pour faire progresser la transition énergétique mondiale basée sur les énergies renouvelables. 'Notre meilleure chance de succès réside dans des partenariats solides avec des organisations dévouées. Nous pensons que les technologies innovantes sont la clé de la lutte contre le changement climatique', estime Christian Bruch, directeur de Siemens Energy.

Valeurs associées SIEMENS ENERGY XETRA -1.16%