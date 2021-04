Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens Energy : signe un accord-cadre avec Equinor Cercle Finance • 07/04/2021 à 17:33









(CercleFinance.com) - Equinor a annoncé aujourd'hui avoir signé des accords-cadres avec ABB et Siemens Energy pour la fourniture d'équipements électriques sur toutes les installations d'Equinor du plateau continental norvégien (NCS) et les usines terrestres de Norvège. La valeur totale des accords avec options est estimée à environ 4,5 milliards de NOK. 'Nous sommes ravis de poursuivre notre coopération avec ABB et Siemens Energy. Les contrats seront un élément clé pour assurer une exploitation et une maintenance sûres et durables de nos installations offshore et onshore. Ils contribueront également à maintenir des emplois importants en Norvège pour les entreprises fournisseurs ', déclare Peggy Krantz-Underland, responsable des achats d'Equinor.

Valeurs associées SIEMENS ENERGY XETRA +0.63%