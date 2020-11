Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens Energy : signe un accord avec Shanghai Electric Cercle Finance • 23/11/2020 à 11:29









(CercleFinance.com) - Siemens Energy et Shanghai Electric ont signé un accord de collaboration pour coopérer sur un projet d'énergie intelligente, franchissant ainsi une nouvelle étape dans leur partenariat. Cette coopération vise à construire un centre d'énergie intelligente au service des industries énergétiques nationales et mondiales, basé sur la technologie numérique industrielle Internet des deux entreprises. Le centre Shanghai Electric-Siemens comprendra trois unités commerciales de haute technologie, un centre d'expérience numérique virtuel-réel et une plate-forme de coopération d'incubateur industriel. Il fournira des services aux clients du secteur de l'énergie en s'appuyant sur l'industrie des équipements énergétiques de base des sociétés mères, ont déclaré Siemens Energy et Shanghai Electric. L'accord a été dévoilé lors de la China International Import Expo (CIIE) qui s'est tenue à Shanghai.

Valeurs associées SIEMENS ENERGY XETRA -0.64%