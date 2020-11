Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens Energy : s'engage pour la diversité et l'inclusion Cercle Finance • 23/11/2020 à 14:38









(CercleFinance.com) - Siemens Energy annonce le recrutement avec effet immédiat de Maria Ferraro, au poste de Chief Inclusion & Diversity Officer (responsable de l'inclusion et de la diversité) en plus de son rôle de CFO (directrice financière). Née au Canada il y a 47 printemps, Maria Ferraro fait partie du groupe Siemens depuis 2004. En décembre 2017, elle a été nommée directrice financière pour les activités Digital Factory/Digital Industries. Cette quadragénaire a également occupé le poste de CDO (responsable digitalisation) pour Siemens AG de décembre 2019 à avril 2020. Depuis mai 2020, elle est directrice financière de Siemens Energy. 'Chez Siemens Energy, nous utiliserons 'inclusion et diversité' pour décrire notre engagement à bâtir une entreprise ouverte et inclusive et à reconnaître et respecter les différences entre les personnes tout en valorisant la contribution que chacun peut apporter à notre entreprise', a déclaré Christian Bruch, directeur général de Siemens Energy.

Valeurs associées SIEMENS ENERGY XETRA -1.12%