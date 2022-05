Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens Energy: résultats 2022 attendus en bas de fourchette information fournie par Cercle Finance • 11/05/2022 à 10:11









(CercleFinance.com) - Siemens Energy a annoncé mercredi qu'il attendait désormais des résultats annuels en bas de ses fourchettes de prévisions en raison des répercussions de la guerre en Ukraine sur ses activités.



Le groupe allemand précise que l'évolution de son chiffre d'affaires à périmètre comparable devrait se situer à l'issue de l'exercice dans le bas de la fourchette allant de -2% à +3% qu'il avait précédemment communiquée.



Sa marge opérationnelle ajustée avant éléments exceptionnels (Ebita) devrait elle aussi ressortir dans la borne basse de l'objectif de 2% à 4% qui était visé jusqu'ici.



Conséquence, Siemens Energy anticipe désormais une perte nette annuelle du même ordre que celle essuyée sur l'exercice précédent, alors qu'il espérait auparavant une amélioration de son résultat.



Pour ce qui concerne le deuxième trimestre de son exercice fiscal 2021/2022, ses performances se sont établies globalement en ligne avec les attentes, c'est-à-dire fortement pénalisées par les difficultés de la filiale éolienne Siemens Gamesa.



A 6,6 milliards d'euros, le chiffre d'affaires trimestriel ressort en baisse de 1,7% sur une base comparable, tandis que son résultat opérationnel ajusté (Ebita) ressort en perte de 77 millions d'euros, contre un profit de 197 millions d'euros un an plus tôt.



Le groupe affiche ainsi une perte nette de 252 millions d'euros sur les trois mois clos fin mars, à comparer avec un bénéfice net de 31 millions d'euros sur la même période de l'exercice précédent.



Cotée à la Bourse de Francfort, l'action Siemens Energy décrochait de 6% après cette publication. Son repli depuis le début de l'année atteint maintenant plus de 25%.





