Siemens Energy: résultat net de 1 582 ME au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Le développement commercial de Siemens Energy au premier trimestre de l'exercice a été soutenu par des tendances toujours favorables sur le marché de l'énergie.



Le chiffre d'affaires s'élève à 7,6 MdE en hausse de 12,6% à base comparable au 1er trimestre 2024. Même si tous les segments ont contribué à la croissance, la hausse a été particulièrement forte chez Grid Technologies.



Les commandes ont augmenté d'une année sur l'autre de 23,9% à base comparable (hors change et effets de portefeuille) à 15,4 milliards d'euros. Le carnet de commandes est à un nouveau sommet de 118 milliards d'euros.



Le résultat avant éléments exceptionnels de Siemens Energy s'améliore fortement à 208 ME. Le bénéfice de Siemens Energy s'est élevé à 1 878 ME (T1 2023 : négatif de 384 ME).



En raison des éléments exceptionnels, Siemens Energy a affiché un résultat net de 1 582 ME (T1 2023 : perte nette de 598 ME). Le BPA est positif de 1,79 E (T1 2023 : négatif de 0,60 E).



Le cash-flow libre avant impôts est négatif à 283 ME (T1 2023 : négatif de 58 ME). La diminution est principalement due à Siemens Gamesa.



' Le solide premier trimestre est encourageant, en partie également en raison des changements de projets. Notre objectif reste de résoudre les problèmes de qualité de notre activité éolienne terrestre et de tirer le meilleur parti des potentiels de croissance pour le reste de l'entreprise ', déclare Christian Bruch, président et CEO de Siemens Energy.



Pour l'ensemble de l'exercice, Siemens Energy confirme ses perspectives.







