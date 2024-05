Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Siemens Energy: restructurations et nouveau CEO chez Gamesa information fournie par Cercle Finance • 08/05/2024 à 10:05









(CercleFinance.com) - En marge de sa publication trimestrielle, Siemens Energy indique que sa division d'énergies éoliennes Siemens Gamesa a initié des mesures complètes de restructuration et des étapes pour son développement stratégique à long terme.



Ces mesures visent à terme pour cette division une marge opérationnelle à deux chiffres, avec l'atteinte de l'équilibre à horizon 2026, puis le retour à une croissance rentable. Siemens Gamesa restera présente à la fois dans les activités sur terre et en mer.



Le groupe allemand indique que ces mesures se traduiront par des ajustements d'effectifs, mais que le nombre d'employés devrait rester à peu près constant sur les toutes prochaines années avec le développement de domaines comme l'offshore.



Cette annonce s'accompagne de celle du départ de Jochen Eickholt du poste de CEO de Siemens Gamesa, décidée d'un commun accord. Il cèdera ses fonctions le 1er août à Vinod Philip, puis quittera le groupe le 30 septembre.





