Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens Energy : renforce sa présence en Arabie Saoudite Cercle Finance • 29/06/2021 à 12:12









(CercleFinance.com) - Siemens Energy va renforcer le réseau de transmission de Riyad, la capitale de l'Arabie saoudite, en alimentant en électricité plus de 30 000 foyers de Roshn, une communauté résidentielle s'étendant sur quelque 20 millions de mètres carrés. Le Fonds d'investissement public (PIF) du Royaume a officiellement lancé Roshn comme l'un de ses quatre mégaprojets en 2020 dans le but de développer des communautés dans les grandes villes du Royaume, d'augmenter le taux d'accession à la propriété saoudienne à 70 % et de soutenir la création d'emplois. ' Siemens Energy contribuera à fournir de l'électricité à cette communauté urbaine durable, garantissant la sûreté, la fiabilité et la sécurité de l'alimentation électrique des résidents et des visiteurs ', a déclaré Mahmoud Hanafy, vice-président, Stabilisation du réseau, Moyen-Orient. Siemens Energy lancera le projet en juillet. Les travaux devraient être mis sous tension d'ici mai 2023 et terminés d'ici août 2023.

Valeurs associées SIEMENS ENERGY XETRA +3.23%