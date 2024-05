Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Siemens Energy: relèvement des objectifs annuels information fournie par Cercle Finance • 08/05/2024 à 09:28









(CercleFinance.com) - A l'occasion de sa publication trimestrielle, Siemens Energy fait part d'un relèvement de ses objectifs pour son exercice 2023-24, visant désormais un free cash-flow avant impôt positif d'un milliard d'euros, et non plus négatif d'environ un milliard.



Le constructeur de centrales électriques table aussi maintenant sur une marge de profit avant éléments exceptionnels entre -1 et +1% (au lieu de -2 à +1%), et sur une croissance des revenus en comparable entre 10 et 12% (au lieu de 3 à 7%).



Sur son deuxième trimestre comptable, le groupe allemand a réalisé un bénéfice net de 108 millions d'euros contre une perte de 189 millions un an auparavant, tandis que sa marge de profit ajustée s'est améliorée de 1,5 point à 2,1%.



A 8,28 milliards d'euros, ses revenus se sont accrus de 3,7% en comparable dans un environnement de marché positif, alors que ses commandes, à 9,47 milliards, ont chuté de 21,8% en raison d'une base de comparaison élevée.





Valeurs associées SIEMENS ENERGY XETRA +10.00%